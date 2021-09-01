Главный архитектор ГМЗ «Петергоф» Павлов скончался на 65-м году жизни

Санкт-Петербург, 1 сентября. Ушел из жизни главный архитектор ГМЗ «Петергоф» Сергей Павлов. Член Союза реставраторов Петербурга скончался в возрасте 64-х лет после продолжительной борьбы с болезнью.

Реставратор скончался во вторник 31 августа. Переоценить достижения Павлова сложно – его усилиями был внесен огромный вклад в возвращение исторического облика дворцово-парковым ансамблям Северной столицы.

Сергей Павлов был назначен главным архитектором «Петергофа» в 2015 году. Он принял участие в создании концепции реставрации дворцово-паркового ансамбля «Ропша» и комплекса Нижней дачи в парке Александрия.

Тем временем стало известно о смерти гитариста культовой группы «Зоопарк» Александра Храбунова. Музыкант скончался в Петербурге на 62-м году жизни.