Депутат Госдумы Алимова связала ЕГЭ и удаленку с процессом дебилизации школьников

Москва, 1 сентября. Дистанционное обучение и ЕГЭ приводят к дебилизации российских школьников. Таким мнением поделилась депутат Госдумы Ольга Алимова.

Член ГД категорически против удаленки независимо от возраста ученика. В Госдуме также не поддерживают дистанционное образование студентов, которые изначально поступали в вузы на очную форму обучения. Удаленка и система ЕГЭ приводят к дебилизации школьников России, подытожила специалист.

«Нас загнали в эту систему образования, которая могла бы использоваться только в том случае, если сам учащийся выбирает такую форму обучения», — рассказала Алимова в комментарии Общественной Службе Новостей.

Новый учебный год в России планируется провести очно, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Это касается и учебных заведений Санкт-Петербурга. Все школы и детские сады Северной столицы выполнили необходимые меры по подготовке к очной форме обучения.