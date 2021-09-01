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Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 20:37
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
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Санкт-Петербург, 1 сентября. «Россия» является греческим вариантом написания слова «Русь». Последнее не имеет никакого отношения к Украине, заявил историк Александр Васильев.

В Киеве выступили с предложением переименовать страну в Русь-Украину. В столице уточнили, что власти государства работают над этим. Кроме того, в офисе президента Украины Владимира Зеленского уверены, что войну нужно называть «русско-российской».

Это следует сделать, чтобы отобрать у РФ «бренд русских», уверены авторы инициативы. Однако Васильев считает это абсолютно нелогичным. Ведь между этими словами нет никакой связи, отметил эксперт на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Все должны понимать, что слова "Русь" и "Россия" — это одно и тоже слово. <...> Греки не использовали звук "у", поэтому записывали это через "о", "у", поэтому наличие двух согласных "с" — это просто греческая транскрипция. Украинцы пытаются на этом спекулировать. <...> Но это шизофрения», — пояснил Васильев.

Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу советника главы офиса президента государства Алексея Арестовича по изменению названия страны. В ответ она предложила властям Киева назвать родину «Укрусью».

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