Рекордные сроки строительства обещанной Бегловым школы впечатлили политолога Ломова

Санкт-Петербург, 1 сентября. Обещанная губернатором Санкт-Петербурга школа появилась в Приморском районе в рекордные сроки. О важности возведения объекта заявил политолог Алексей Ломов.

Образовательное учреждение появилось на территории жилого комплекса «Шуваловский» в рекордно короткие сроки. Беглов выполняет обещания и демонстрирует, что его слова не расходятся с делом. О строительстве школы было заявлено в 2019 году. Ломов уверен, что жители Приморского района благодарны градоначальнику.

«Александр Дмитриевич демонстрирует, что слова не расходятся с делом. Дав обещание, он его исполнил в очень короткие сроки. Уверен, что жители Приморского района благодарны губернатору и правительству Ленобласти за появление такого важного и нужного объекта федерального значения», — подчеркнул политолог в комментарии изданию «Невские Новости».

Новые школы способствуют улучшению качества образования, считает Ломов. Открытие образовательных учреждений приветствуют все жители Северной столицы. Губернатор 1 сентября подарил новой школе в Приморском районе сертификат на компьютерный класс, напомнил политолог.

Беглов ранее поздравил студентов и школьников Петербурга с Днем знаний. Особое внимание глава города уделил первоклассникам. Он пожелал им удачи и новых открытий.