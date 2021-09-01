Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:28
20:27
Происшествия
Злоумышленники открыли стрельбу в школе в Северной Каролине
20:26
Общество
Депутат Госдумы Алимова связала ЕГЭ и удаленку с процессом дебилизации школьников
20:25
Общество
Социолог Максим Шугалей расскажет, что на самом деле случилось в Афганистане
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
Все новости

Потолок обрушился на учеников в петербургской гимназии

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 19:57
Происшествия
Потолок обрушился на учеников в петербургской гимназии
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 1 сентября. В Гимназии №155 в Санкт-Петербурге в одной из аудиторий произошло обрушение потолка. В это время за партами сидели первоклассники

Чрезвычайное происшествие произошло прямо во время первого в жизни урока первоклассников. Последствия инцидента засняли на видео.

На кадрах четко видно, как куски обвалившейся штукатурки лежат на полу и партах класса. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В испанской провинции Кастельон 25 августа обрушился на просто потолок — целый жилой дом. В результате происшествия пострадали 20 соседних построек. Сообщается как минимум о четрых пострадавших. Предварительной причиной обрушения эксперт называют прошедшие ливни.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Потолок обрушился на учеников в петербургской гимназии
санкт-петербург чп 1 сентября день знаний потолок гимназия №155 младшеклассники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru