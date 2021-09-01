Потолок обрушился на учеников в петербургской гимназии

Санкт-Петербург, 1 сентября. В Гимназии №155 в Санкт-Петербурге в одной из аудиторий произошло обрушение потолка. В это время за партами сидели первоклассники

Чрезвычайное происшествие произошло прямо во время первого в жизни урока первоклассников. Последствия инцидента засняли на видео.

На кадрах четко видно, как куски обвалившейся штукатурки лежат на полу и партах класса. Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В испанской провинции Кастельон 25 августа обрушился на просто потолок — целый жилой дом. В результате происшествия пострадали 20 соседних построек. Сообщается как минимум о четрых пострадавших. Предварительной причиной обрушения эксперт называют прошедшие ливни.