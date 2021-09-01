Власти Петербурга составили топ-3 школ по количеству первых классов

Санкт-Петербург, 1 сентября. Комитет по образованию Северной столицы выяснил, в каких школах города больше всего первых классов. В топ-3 лидирует учебное учреждение №469 в Выборгском районе.

Там набралось 16 первых классов. В школе №147 Красногвардейского района — 13 первых классов. В учебном учреждении № 291 Красносельского района также набралось 13 классов тех, кто пошел в школу впервые. А в школе №219 Красносельского района их насчитывается 11.

Во всех школах Петербурга в честь Дня знаний прошли линейки. Мероприятия состоялись в очном формате на свежем воздухе. Родители и родственники учащихся смогли посетить линейки только при наличии масок.