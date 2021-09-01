Член российской сборной по пляжному футболу честно ответил на вопрос о зарплате

Санкт-Петербург, 1 сентября. Футболист-пляжник Кирилл Романов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что ему хватает на жизнь заработанных спортом денег.

Сборная России выиграла ЧМ-2021 по пляжному футболу, который проходил с 19 по 29 августа в Москве. Кирилл Романов прокомментировал вопрос о вознаграждении для спортсменов за победу на мировом первенстве.

«Объявили премиальные — это единственная благодарность. Со стороны чиновников пока ничего, хотелось бы, чтобы заметили не только благодарственными письмами», — пояснил он.

Журналист ФАН поинтересовался у Романова, является ли пляжный футбол для него профессией или это всего лишь хобби и можно ли прожить на этот заработок. По словам спортсмена, в организованном Олегом Бариновым клубе «Кристал» со всеми игроками заключили контракты, и теперь все на профессиональном уровне.

«Нас полностью от всего оградили, мы занимаемся только пляжным футболом, есть зарплата, премирования, в принципе, хватает», — подытожил спортсмен.

Мужская сборная России по пляжному футболу в финале ЧМ-2021 обыграла команду Японии со счетом 5:2. До этого национальная команда дважды становилась победителем мирового первенства в 2011 и 2013 годах.