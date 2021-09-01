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Прошедший август стал для Петербурга самым холодным за последние девять лет
Общество
Прошедший август стал для Петербурга самым холодным за последние девять лет
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Санкт-Петербург, 1 сентября. Август 2021 года занял шестую позицию в списке самых влажных в XXI веке, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедший летний месяц также стал самым холодным за последние девять лет. При этом погода в течение августа полностью соответствовала долгосрочным прогнозам. Так, средняя температура воздуха составила +16,9 градуса, сообщил синоптик.

Согласно проведенным наблюдениям, в августе на территории Санкт-Петербурга выпало 135 мм осадков. Показатель равняется 167% от месячной нормы. Всего дождливых дней было 24, что в два раза больше климатической нормы. Особо сильные осадки в городе наблюдались 2, 3 и 7 августа.

Осень в городе на Неве началась с ухудшения климатических условий. Погоду 1 сентября сформировала периферия углубляющегося циклона. Из-за этого в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры воздуха, рассказал Михаил Леус.

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