Общественница Бабич призвала к созданию равных условий для женщин и мужчин в политике

Санкт-Петербург, 1 сентября. Женщинам и мужчинам нужно обеспечить равные условия в политике, заявила общественница Елена Бабич в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко долгое время была губернатором Санкт-Петербурга. Находясь в этой должности, она развенчала миф о том, что женщина хуже мужчины справляется с управленческими обязанностями. Несмотря на это, представительницам прекрасного пола сложнее попасть в политику, чем мужчинам, уверена глава общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

«Чтобы идти на выборы, нужны деньги. В большом бизнесе женщин мало, и если они чем-то занимаются, то уделяют много времени этому и не стремятся куда-то перепрыгнуть. У них нет стремления к быстрому расширению, двигаться дальше, а у мужчины цель — идти вперед», — заявила Бабич.

Женщины реже мужчин идут в большой бизнес по причине отсутствия больших сумм денег, отметила общественница. Кроме того, она считает мужскую дружбу более крепкой, чем женскую. По мнению Бабич, женщины реже мужчин могут объединить свои денежные капиталы для дальнейшего развития.

Кроме того, глава общественного движения заявила, что не является сторонницей квот в политике. При этом она понимает, что из-за разной физиологии равноправия во всех сферах жизни между полами быть не может.

«Если женщина идет в политику, нужно понимать, что придется от чего-то отказываться, меньше внимания уделять детям или вообще не иметь их, договариваться с мужем, что он возьмет на себя семью», — заявила общественница.

Если женщина идет в политику, она должна понимать, что вступает в битву, заявила Бабич. Ей нужно доказать оппонентам, что она является лучшей. В связи с этим Бабич считает необходимым обеспечить мужчинам и женщинам равные условия для политической борьбы.

Кроме того, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Бабич также заявила, что многие российские мужчины не готовы оказывать своим детям материальную помощь после развода с некогда любимой женщиной. Сумма алиментов зависит от количества детей в семье и заработной платы отца.