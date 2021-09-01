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Чемпион мира по пляжному футболу Романов высказался о легионерах в сборной России

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:59
Спорт
Чемпион мира по пляжному футболу Романов высказался о легионерах в сборной России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 сентября. Федерация пляжного футбола не поддерживает идею с легионерами в составе команд, заявил игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов.

Спортсмен стал гостем пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной итогам ЧМ-2021 по пляжному футболу, который проходил в Москве с 19 по 29 августа. Романов ответил на вопрос о наличии легионеров в пляжном футболе.

«Федерация против этого, тем более своя структура, видимо, знают, в каком векторе двигаться правильно», — поделился спортсмен.

Он также прокомментировал инициативу Российского футбольного союза (РФС) об отказе от лимита на иностранных игроков. Романов не исключает, что «начнутся междоусобицы», если это решение поддержат.

«Может быть, будут смотреть не на зарплатные эквиваленты, а на мастеровитость и технические данные», — заметил пляжник.

Главное, чтобы у молодежи все-таки была возможность играть в конкурентоспособной среде, подытожил чемпион мира по пляжному футболу.

Кирилл Романов в составе сборной России обыграл японцев со счетом 5:2 в рамках планетарного первенства, которое проходило в Москве. Это третий мировой чемпионат, на котором победили россияне.

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