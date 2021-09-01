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Гитарист культовой группы «Зоопарк» Храбунов скончался на 62-м году жизни

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:37
Общество
Гитарист культовой группы «Зоопарк» Храбунов скончался на 62-м году жизни
Prt Scr youtube.com  /  Evgeny Gapeev

Санкт-Петербург, 1 сентября. В Петербурге скончался лидер-гитарист ленинградской рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Музыканту был 61 год.

Гитарист скончался после продолжительной борьбы со смертельной болезнью. Об этом сообщила бывший администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Храбунов родился в Петрозаводске в 1959-м году. После переезда в Ленинград в 1997-м он основал рок-группу «Прощай, черный понедельник», в через три года познакомился с Майком Науменко, который предложил ему стать участником «Зоопарка». Храбунов занимал позицию лидер-гитариста вплоть до смерти музыкального соратника в 1991-м.

После распада «Зоопарка» музыкант сотрудничал с такими группами, как The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк» и «Учебно-лечебный коллектив «группа Триста».

Сфера искусства понесла сегодня еще одну потерю — скончалась актриса Тамилла Агамирова. Вдовы известного артиста Николая Сличенко не стало в возрасте 92-х лет.

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смерть гитарист рок-группа александр храбунов "зоопарк"
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