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Школы Петербурга провели линейки в честь Дня знаний
Общество
Школы Петербурга провели линейки в честь Дня знаний
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 1 сентября. Петербургские школы провели торжественные линейки по случаю Дня знаний с учетом требований, которые установил Роспотребнадзор.

Школы Северной столицы приняли решение проводить праздничные мероприятия по случаю Дня знаний в очном формате. Торжественные линейки прошли на открытом воздухе с соблюдением всех требований по коронавирусу.

В частности, школы поделили всех учеников по классам и параллелям. Родителям и другим родственникам школьников разрешили присутствовать на праздничном мероприятии только в масках. Несмотря на это, некоторые учебные заведения города на Неве решили отказаться от проведения линеек. Вместо этого в них организовали классные часы.

Утром 1 сентября школьники и студенты Северной столицы получили поздравление с Днем знаний от губернатора Петербурга Александра Беглова. Градоначальник пожелал всем учащимся удачи в образовательном процессе, а также заявил, что именно первоклассники являются героями сегодняшнего дня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил престижный Физтех-лицей имени П. Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном, где выступил перед учениками и выпускниками. Кроме того, он посетил урок математики в одиннадцатом классе и предложил лицеистам решить задачу, сообщает «Ридус».

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школа день знаний первоклассники
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