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Прокуратура начала проверку после задержки рейса Архангельск — Петербург

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после задержки рейса Архангельск — Петербург
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Санкт-Петербург, 1 сентября. Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Архангельска в Северную столицу, задержали более чем на 10 часов. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура инициировала проверку.

Согласно предварительной информации, авиалайнер не смог долететь до Пулково и совершил вынужденную посадку в московском аэропорту. В настоящее время борт с пассажирами успешно приземлился в Петербурге.

Сотрудники транспортной прокуратуры проверят соблюдение прав пассажиров, обеспечение их водой и питанием, а при наличии оснований представители ведомства примут меры реагирования.

ФАН сообщал, что прокуратура возбудила дело из-за задержки рейсов авиакомпании «Смартавиа».

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прокуратура рейс проверка задержка
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