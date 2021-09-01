Прокуратура начала проверку после задержки рейса Архангельск — Петербург

Санкт-Петербург, 1 сентября. Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Архангельска в Северную столицу, задержали более чем на 10 часов. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура инициировала проверку.

Согласно предварительной информации, авиалайнер не смог долететь до Пулково и совершил вынужденную посадку в московском аэропорту. В настоящее время борт с пассажирами успешно приземлился в Петербурге.

Сотрудники транспортной прокуратуры проверят соблюдение прав пассажиров, обеспечение их водой и питанием, а при наличии оснований представители ведомства примут меры реагирования.

ФАН сообщал, что прокуратура возбудила дело из-за задержки рейсов авиакомпании «Смартавиа».