Реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры завершили в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Фасады Семинарского корпуса Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге отреставрировали в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Специалисты также отреставрировали церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей и ворота восточного двора, сообщили в пресс-службе Смольного. Подготовка Александро-Невского лавры является одной из главных задач города. Именно там покоятся мощи святого благоверного князя, напомнил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Наш город вскоре станет центром юбилейных торжеств, посвящённых 800-летию Александра Невского», — подчеркнул градоначальник.

Ремонтные и реставрационные работы проводились по поручению Беглова в соответствии с городским планом мероприятий, а также в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, пишет «Петербургский дневник».

В конце августа в Северной столице подошла к концу реставрация памятника царю Николаю I. Эксперты проводят работы по консервации металлических поверхностей и переборке гранитного тротуара.