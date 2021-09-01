Прокуратура проводит проверку после аварии с гидроциклами на Малой Неве

Санкт-Петербург, 1 сентября. Столкновение двух гидроциклов заинтересовало Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру. Авария произошла 31 августа в реке Малая Нева, сообщает источник ФАН.

Сотрудники ведомства проверяют соблюдение безопасности при эксплуатации водного транспорта. По предварительной информации, водитель гидроцикла с пассажиром на борту врезался в другой гидроцикл.

После происшествия 24-летняя девушка попала с травмами в больницу. Транспортная прокуратура также взяла под свой контроль результаты проверки полиции.

Ранее столкновение гидроцикла и теплохода произошло в Финском заливе. Гидроцикл после аварии получил повреждения, люди при этом не пострадали.