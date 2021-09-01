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Петербургские школьницы решили сбежать в Финляндию накануне Дня знаний

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:13
Происшествия
Петербургские школьницы решили сбежать в Финляндию накануне Дня знаний
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 1 сентября. Сотрудники полиции обнаружили сбежавших школьниц на границе России с Финляндией. Девочки решили уехать из Петербурга, чтобы не учиться.

Жительница Петербурга накануне заявила в полицию об исчезновении 16-летней дочери. Она рассказала, что та отправилась погулять со знакомой из интернета, а потом сообщила, что останется у нее ночевать. При этом ребенок отказался называть адрес подруги.

Правоохранители установили, что девушки-подростки отправились на такси в Финляндию. Автомобиль остановили на границе. Девочку передали родителям. О судьбе второй не сообщается. По факту происшествия идет проверка.

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россия финляндия полиция
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