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Обнаженный мужчина устроил дебош в одном из магазинов косметики в Петербурге

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:30
Происшествия
Обнаженный мужчина устроил дебош в одном из магазинов косметики в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 сентября. Голый мужчина попытался поджечь дезодорант с помощью зажигалки в петербургском магазине косметики. Об инциденте сообщили в ИА «Агентство журналистских расследований».

Охранники заведения при появлении странного покупателя сразу же вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали дебошира.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Нарушителя отвезли в стационар для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее голый мужчина напал на полицейского в центре Москвы, сообщало РИАМО.

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