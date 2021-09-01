Обнаженный мужчина устроил дебош в одном из магазинов косметики в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 сентября. Голый мужчина попытался поджечь дезодорант с помощью зажигалки в петербургском магазине косметики. Об инциденте сообщили в ИА «Агентство журналистских расследований».

Охранники заведения при появлении странного покупателя сразу же вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали дебошира.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Нарушителя отвезли в стационар для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее голый мужчина напал на полицейского в центре Москвы, сообщало РИАМО.