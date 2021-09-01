Кратковременные дожди и понижение температуры ожидаются в Петербурге 1 сентября

Санкт-Петербург, 1 сентября. Северо-западная периферия углубляющегося циклона окажет влияние на погоду в первый осенний день в Санкт-Петербурге, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Жителей и гостей Северной столицы 1 сентября ожидают кратковременные дожди. Температурный фон, в свою очередь, окажется на три-четыре градуса ниже установленной климатической нормы, сообщил синоптик.

«Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — заявил он в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что минувшее лето оказалось самым жарким за всю историю Санкт-Петербурга. На это повлияла аномальная жара, наблюдавшаяся в июне и июле, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.