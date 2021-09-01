Беглов поздравил первоклассников Петербурга с Днем знаний

Санкт-Петербург, 1 сентября. Школьники и студенты Петербурга получили напутствия от губернатора города Александра Беглова. Градоначальник пожелал всем учащимся удачи в образовательном процессе.

В этом году за школьные парты Северной столицы сядут порядка 550 тыс. учеников. Этот показатель на 16,5 тыс. больше, чем в прошлом году, добавил Беглов.

«Это праздник всех, кто учится и учит: школьников, студентов, учащихся колледжей, курсантов и кадетов, учителей, преподавателей вузов, колледжей, педагогов дополнительного образования», — отметил Беглов.

Первоклассники, по мнению градоначальника, являются героями этого дня. Беглов пожелал им ярких и радостных школьных годов, а также удачи и новых открытий.

В этом году на территории северной столицы откроются девять новых школ. Они будут построены по самым высоким стандартам, отметил губернатор Петербурга. В новых учебных заведениях будут бассейны и большие спортзалы, а также мастерские и студии, отметил он.

В течение сентября все учителя Северной столицы, согласно указу Беглова, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Такое решение Беглов принял после того, как к нему обратились директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава центра «Сириус» Елена Шмелева.