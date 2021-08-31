Более 1000 дронов подняли в небо над Царским Селом ко Дню знаний

Пушкин, 31 августа. Незабываемое шоу, посвященное Дню знаний, устроили в небе над Екатерининским дворцом в Пушкине. Вверх запустили 1050 дронов.

Беспилотники поднялись над Царским Селом на расстоянии метра друг от друга. Ребята из Российского движения школьников расставили устройства строго друг за другом и помогли взмыть в небо.

«У каждого движения есть свой таймер. То есть в определенное время он движется туда-то, через определенное — туда», — объяснил активист Российского движения школьников Василий Жигунов.

По словам участников, для каждого квадрокоптера написана специальная программа полета. В итоге зрители видят единую световую картинку. Работа с устройствами идет максимально кропотливая. Аппараты под названием «Салют» российские. По сути это летающие фонарики, которые имеют спутниковую навигацию, рассказали в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что в Петербурге День знаний пройдет в прохладную погоду, но без осадков.Температура воздуха 1 сентября составит всего +12..+14 градусов по Цельсию.