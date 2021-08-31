Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком

Санкт-Петербург, 31 августа. Трубу с кипятком прорвало на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. В результате инцидента улицу на севере города окутали клубы пара.

Сообщение об аварии на трубопроводе поступило в диспетчерскую службу днем. Специалисты локализовали прорыв трубы в 15:30, а место технологического нарушения огородили от посторонних, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

По словам сотрудников предприятия, ремонтные работы, которые начнутся на месте аварии, никак не отразятся на снабжении горячей водой близлежащих домов. Также горожан предостерегли от приближения к огороженному котловану.

Ранее «Водоканал» Подольска провел крупный ремонт газовых труб, о чем отчитался перед Госжилинспекцией Московской области. Управляющая компания заменила 450 м межпанельных швов за лето, сообщало РИАМО.