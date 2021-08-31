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Угонщики элитных автомобилей предстанут перед судом в Петербурге
Происшествия
Угонщики элитных автомобилей предстанут перед судом в Петербурге
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Санкт-Петербург, 31 августа. Региональный СК завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группировки. Обвиняемые угнали элитные иномарки общей стоимостью 200 млн рублей.

Согласно следственным данным, банда злоумышленников прятала угнанные автомобили в подземном бункере. Сотрудники полиции задержали пятерых фигурантов еще в 2019 году.

За период своей преступной деятельности они угнали более 40 элитных автомобилей. Для взлома машин обвиняемые пользовались дорогостоящим оборудованием, при помощи которого они могли отключать сигнализацию любой сложности.

СК завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд. В ближайшее время угонщикам будет вынесен приговор.

В середине августа в Подольске правоохранители по горячим следам задержали двоих приезжих из Бурятии, подозреваемых в угоне автомобиля, сообщало издание РИАМО. При задержании у злоумышленников было изъято оружие и четыре баллончика для стрельбы.

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суд автомобили угонщики
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