Юноша получил травму груди при нападении вооруженного мужчины в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 августа. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в одном из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области. Там 32-летний мужчина порезал 19-летнего юношу.

Нападение случилось в ночное время 29 августа 2021 года. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Всеволожск. Действия нападавшего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК по Лениградской области.

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