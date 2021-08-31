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Юноша получил травму груди при нападении вооруженного мужчины в Ленобласти

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:34
Происшествия
Юноша получил травму груди при нападении вооруженного мужчины в Ленобласти
murmansk.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области

Санкт-Петербург, 31 августа. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в одном из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области. Там 32-летний мужчина порезал 19-летнего юношу.

Нападение случилось в ночное время 29 августа 2021 года. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Всеволожск. Действия нападавшего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК по Лениградской области.

В Петербурге несовершеннолетняя девочка попала в больницу с многочисленными травмами после избиения. На нее с резиновой тапкой напал сожитель матери.

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