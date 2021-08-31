Движение по набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге перекроют 1 сентября

Санкт-Петербург, 31 августа. Движение транспорта будет перекрыто на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге на День знаний.

Автомобили не смогут проехать по набережной Лейтенанта Шмидта от 20-21-й линии В.О. до 22-23-й линии В.О. Движение будет запрещено с 10:00 до 12:00 в связи с проведением торжеств, приуроченных ко Дню знаний. Об этом предупредили в пресс-службе транспортного комитета.

Петербуржцев ранее предупредили о сильных заторах на дорогах, которые сформировались в городе 31 августа в преддверии Дня знаний. Самые большие пробки наблюдаются в центре и на крупных магистралях.