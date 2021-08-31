Более 90% заведений общепита в Петербурге соблюдают санитарные меры на фоне пандемии

Санкт-Петербург, 31 августа. Проверки заведений общественного питания в Санкт-Петербурге показали, что 94% ресторанов и кафе выполняют санитарные требования на фоне пандемии.

Рейды проходили в течение августа. Проверками занимались сотрудники городского комитета по контролю за имуществом, рассказали в пресс-службе Смольного. В рамках рейдов проверили более тысячи точек. Среди них 14 торговых центров, 649 магазинов, свыше 200 баров, ресторанов и фуд-кортов, а также 142 организации, связанные со сферой услуг.

Высокий уровень соблюдения санитарных требований позволил снять некоторые ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Летний сезон отпусков позади, но начинается учебный год и следовать рекомендациям как никогда важно, добавил градоначальник.

Полностью отказываться от ограничений в Петербурге пока не планируют. Об этом ранее рассказал губернатор города в ходе заседания педагогического совета.