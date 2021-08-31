Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 18:36
18:35
Общество
Красота без жертв: плюсы, минусы и ошибки домашней восковой депиляции
18:35
Общество
Турецкие отели могут досрочно закрыться из-за нехватки туристов
18:34
Весь мир
«Сахарцы за мир» призвали к восстановлению дипломатических отношений между Алжиром и Марокко
18:34
Экономика
Google до 2030 года вложит в зеленую энергетику около 1 млрд евро
18:31
Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве адвоката Маршани оставили под домашним арестом
18:31
Происшествия
Локализован один из очагов пожара в Мордовском заповеднике
18:30
Общество
Нужно ли кастрировать и прививать от коронавируса животных. Колонка Эдгарда Запашного
18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
18:23
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
18:23
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
Все новости

Более 90% заведений общепита в Петербурге соблюдают санитарные меры на фоне пандемии
Общество
Более 90% заведений общепита в Петербурге соблюдают санитарные меры на фоне пандемии
birchrest.com/

Санкт-Петербург, 31 августа. Проверки заведений общественного питания в Санкт-Петербурге показали, что 94% ресторанов и кафе выполняют санитарные требования на фоне пандемии.

Рейды проходили в течение августа. Проверками занимались сотрудники городского комитета по контролю за имуществом, рассказали в пресс-службе Смольного. В рамках рейдов проверили более тысячи точек. Среди них 14 торговых центров, 649 магазинов, свыше 200 баров, ресторанов и фуд-кортов, а также 142 организации, связанные со сферой услуг.

Высокий уровень соблюдения санитарных требований позволил снять некоторые ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Летний сезон отпусков позади, но начинается учебный год и следовать рекомендациям как никогда важно, добавил градоначальник.

Полностью отказываться от ограничений в Петербурге пока не планируют. Об этом ранее рассказал губернатор города в ходе заседания педагогического совета.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 90% заведений общепита в Петербурге соблюдают санитарные меры на фоне пандемии
рестораны ограничения беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru