Жители Петербурга столкнулись с пробками на дорогах в преддверии Дня знаний

Санкт-Петербург, 31 августа. Петербуржцы возвращаются из летних отпусков и готовят своих детей к школе. В связи с этим на центральных улицах города образовались пробки.

Петербургские автовладельцы сообщили о пробках, образовавшихся на центральных улицах Северной столицы. Согласно информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Пробки», в городе зафиксированы пятибалльные дорожные заторы, сообщает издание «Невские Новости».

Наиболее крупные пробки образовались на площади Ленина, Невском и Московском проспектах, а также на въезде в Санкт-Петербург. Предполагается, что образование пробок связано с грядущим праздником — Днем знаний, традиционно отмечающимся 1 сентября.

Как сообщалось ранее, учащиеся петербургских школ смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 сентября. Специально для них будет организована развлекательная программа.