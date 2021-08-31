Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября

Санкт-Петербург, 31 августа. Вход для школьников 1 сентября в Ленинградский зоопарк будет бесплатным. Там подготовят развлекательную программу для маленьких гостей.

С 10:00 до 14:00 посетители могут принять участие в индивидуальной маршрутной игре. А с 12:00 до 15:00 откроется экспозиция беспозвоночных животных «Маленькие обитатели большого мира». Днем на территории зоопарка проведут интерактивную программу «Животные в истории великих путешествий». А к 15:00 состоится лекция с прирученными животными в павильоне «Лекторий».

«Для наших маленьких гостей мы подготовили познавательную программу, которая познакомит их с интересными фактами о животных в истории великих путешествий», — сообщается в группе зоопарка в соцсетях.

В зоопарке напомнили, что для бесплатного входа необходимо предъявить ученический билет. Учреждение работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как ранее сообщалось, в Петербурге День знаний будет прохладным и без осадков. Температура воздуха составит всего +12..+14 градусов.