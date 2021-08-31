Многочисленные ДТП спровоцировали 8-балльные пробки на дорогах Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа. Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках в Северной столице перед 1 сентября. Заторы наблюдаются как в центре, так и в отдаленных районах.

Транспортный коллапс зафиксировали также на площади Ленина, Садовой, Невском и Московском проспектах и на въезде в Петербург. Кроме того, проблемы наблюдаются на внутреннем участке КАДа. Здесь дорожники проводят работы, также на месте произошли несколько аварий.

В центре плотный поток машин есть у площади Восстания. Кроме того, водители испытывают сложности с проездом на Садовом и Литейном проспекте. Главная городская магистраль оказалась свободна. А на Дворцовом и Благовещенском мосту — заторы.