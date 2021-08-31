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Многочисленные ДТП спровоцировали 8-балльные пробки на дорогах Петербурга
Происшествия
Многочисленные ДТП спровоцировали 8-балльные пробки на дорогах Петербурга
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 августа. Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках в Северной столице перед 1 сентября. Заторы наблюдаются как в центре, так и в отдаленных районах.

Транспортный коллапс зафиксировали также на площади Ленина, Садовой, Невском и Московском проспектах и на въезде в Петербург. Кроме того, проблемы наблюдаются на внутреннем участке КАДа. Здесь дорожники проводят работы, также на месте произошли несколько аварий.

В центре плотный поток машин есть у площади Восстания. Кроме того, водители испытывают сложности с проездом на Садовом и Литейном проспекте. Главная городская магистраль оказалась свободна. А на Дворцовом и Благовещенском мосту — заторы.

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петербург дороги пробки
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