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Социальный автобусный маршрут между Юнтолово и «Беговой» запустили в Петербурге
Общество
Социальный автобусный маршрут между Юнтолово и «Беговой» запустили в Петербурге
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 31 августа. Новый социальный автобусный маршрут №120 начал курсировать в Петербурге между жилым комплексом «Юнтолово» и станцией метро «Беговая».

Жители ЖК обратились с просьбой запустить автобус к губернатору Северной столицы Александру Беглову. Во время церемонии запуска градоначальник пообщался с ними, рассказав подробности о работе нового маршрута.

«Автобус теперь есть, все льготы работают, самое главное — автобус низкопольный. До «Беговой» пойдет шесть таких новых автобусов», — заявил Беглов.

Кроме того, глава Петербурга отметил, что автобусы работают на газомоторном топливе, благодаря чему они считаются экологически чистым транспортом. Город сейчас переходит на новую транспортную систему. К 2022 году весь транспорт будет одинаков для всех, а маршруток больше не будет.

В рамках перехода на новую систему транспортного обслуживания в Северной столице планируется ввести специальный пересадочный тариф. С его помощью пассажиры смогут в течение пользоваться разными видами наземного транспорта.

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