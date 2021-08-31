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Два десятка скоростных фоторадаров заработали в Петербурге
Экономика
Два десятка скоростных фоторадаров заработали в Петербурге
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа. Новые стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений скоростного режима начали работать в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по информатизации и связи.

Как уточняется в сообщении, вместе с 20 новыми комплексами за год в городе установлено 240 фоторадаров. После установки последних устройств в Петербурге завершился первый этап развития городской системы фиксации нарушений ПДД, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Новые комплексы способны фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, перестроение не по правилам, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения. Информация о них будет поступать в ЦАФАП. После этого инспекторы составят протокол о нарушении на основании материалов фотовидеофиксации.

Сотрудники ГИБДД ранее дали советы водителям, как общаться с дорожными инспекторами в случае остановки машины. Они отметили, что автовладельцы часто пренебрегают вежливым и адекватным тоном.

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