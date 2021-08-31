Суд продлил арест вдовое расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 31 августа. Суд вынес решение о продлении ареста Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении мужа Энди Картрайта (Александр Юшко).

Фигурантка останется под стражей до 30 октября. Кохал и ее защита просили в суде о домашнем аресте. По словам адвокатов, за год предварительного расследования обвинение не нашло подтверждения. Кроме того, юрист просил вынести частное постановление в адрес следователя из-за недобросовестного затягивания делопроизводства, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в петербургской квартире летом прошлого года. По подозрению в убийстве задержали его супругу Марину Кохал. Психиатрическая экспертиза ранее не выявила отклонений у женщины. Ее признали вменяемой.