Мигранты устроили драку с ножами и вилками в кафе Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа. Группа приезжих подралась, орудуя вилками и ножами, в кафе в Красногвардейском районе Северной столицы.

Сообщение о массовой потасовке поступило в полицию 30 августа в 19:28 по местному времени. Несколько мужчин, вооружившись вилками и ножами, устроили драку. Произошедший конфликт был заснят на камеры наблюдения, расположенные в бистро.

Дерущихся попытались разнять другие гости ресторана и обслуживающий персонал. На место происшествия был вызван наряд полиции. В результате инцидента три человека в возрасте от 29 до 38 лет получили черепно-мозговые травмы.

После обследования и оказания потерпевшим первой неотложной помощи врачи отпустили их на амбулаторное лечение. По факту драки проводится судебное разбирательство, в том числе ее участников проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Ранее после массовой драки в Подмосковье из России депортировали 37 мигрантов.