Петербургские грибники встретились в лесу с бабой-ягой и гадюкой

Санкт-Петербург, 31 августа. Грибники продолжают наслаждаться прелестями «тихой охоты» под Петербургом. В этот раз в лесах им удалось столкнуться с бабой-ягой и настоящей гадюкой.

Петербургские грибники отправились за добычей в Приозерский район, где в лесу им повстречалась игрушечная баба-яга, сидящая на елке. Такая находка стала очень неожиданной для «тихих охотников», поэтому они поспешили поделиться увиденным в социальных сетях.

Кроме того, во Всеволожском районе петербуржцы заметили эффектную черную гадюку меланист. Однако такой лесной обитатель тоже не смог напугать грибников. В соцсети «ВКонтакте» девушка, столкнувшаяся со змеей, даже написала целый рассказ об этой встрече.

Один из петербургских грибников ранее обнаружил в Ленобласти белый гриб-гигант. Вес огромного трофея составил 576 граммов.