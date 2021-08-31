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Пенсионера обвинили в совращении шестилетней внучки в Петербурге
Происшествия
Пенсионера обвинили в совращении шестилетней внучки в Петербурге
pxhere.com

Санкт-Петербург, 31 августа. Жительница Северной столицы обратилась в отдел полиции и сообщила, что ее отец домогался шестилетней дочери. Правоохранители возбудили в его отношении уголовное дело.

Полицейским поступил вызов от 31-летней женщина, которая рассказала, что ее 62-летний отец совершал в отношении малолетней внучки действия сексуального характера. По ее словам, инцидент произошел в квартире на Герасимовской улице, сообщил источник ФАН. Правоохранители возбудили в отношении пенсионера уголовное дело.

В начале июня жителя города Волхов Ленинградской области задержали по подозрению в насилии над 11-летней девочки на глазах ее восьмилетнего брата, сообщал телеканал «360». Через несколько часов мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что в его квартиру на улице Ломоносова кто-то ломится.

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