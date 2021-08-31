Петербуржцам пообещали теплую погоду в последний день лета

Санкт-Петербург, 31 августа. Жителей Петербурга во вторник, 31 августа, ожидает теплая погода. О таком прогнозе сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, последний день лета в Северной столице выдастся теплым. Прогнозируется переменная облачность, хотя сильных осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +18...+20 градусов.

Ветер подует восточный, северо-восточный. Его порывы могут усиливаться до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного уменьшится.

При этом первый день осени в Петербурге будет прохладным. Температура 1 сентября окажется не выше +12...+14 градусов.

Синоптики тем временем прогнозируют выпадение снега в 11 регионах России в начале сентября. Так, подобный сюрприз стоит ожидать в Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, сообщает «Ридус».