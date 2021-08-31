Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 11:00
11:00
Общество
Завершились съемки пилотного эпизода сериала The Last of Us
10:57
Политика
Вице-президент Афганистана назвал США «минидержавой»
10:57
Экономика
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей для военных
10:56
Происшествия
Подозреваемых в краже 610 млн рублей задержали в Петербурге
10:55
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун рассказала поклонникам о семейной трагедии
10:55
Общество
Половина российских родителей привилась от коронавируса
10:53
Экономика
Минпромторг РФ оценил возможность введения экспортных пошлин на металлы
10:52
Политика
В Китае рассказали о неожиданной реакции следствия по делу МН17 на новые данные о крушении
10:51
Общество
День людей африканского происхождения впервые в истории отмечается 31 августа
10:51
Общество
Меган Фокс и 50 Cent присоединились к касту четвертой части боевика «Неудержимые»
Все новости

Петербуржцам пообещали теплую погоду в последний день лета
Общество
Петербуржцам пообещали теплую погоду в последний день лета
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 августа. Жителей Петербурга во вторник, 31 августа, ожидает теплая погода. О таком прогнозе сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, последний день лета в Северной столице выдастся теплым. Прогнозируется переменная облачность, хотя сильных осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +18...+20 градусов.

Ветер подует восточный, северо-восточный. Его порывы могут усиливаться до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного уменьшится.

При этом первый день осени в Петербурге будет прохладным. Температура 1 сентября окажется не выше +12...+14 градусов.

Синоптики тем временем прогнозируют выпадение снега в 11 регионах России в начале сентября. Так, подобный сюрприз стоит ожидать в Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцам пообещали теплую погоду в последний день лета
погода петербург тепло
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru