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Петербурженка нашла труп матери с кровоподтеками на голове в Приморском районе
Происшествия
Петербурженка нашла труп матери с кровоподтеками на голове в Приморском районе
ru.depositphotos.com

Санкт-Петербург, 31 августа. Девушка обнаружила тело матери в квартире на Байконурской улице в Приморском районе Северной столицы.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия. В одной из квартир находился труп женщины, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На ее теле и голове обнаружили множество ссадин и кровоподтеков. Тело пострадавшей было направлено в морг на экспертизу для установления точной причины смерти.

В Забайкальском крае задержали двух местных жителей, обвиняемых в убийстве знакомого, сообщал телеканал «360». В день инцидента злоумышленники избили собутыльника, после чего пырнули ножом, добили кувалдой и куском металлического рельса.

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петербург труп кровоподтеки
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