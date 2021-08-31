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«Мага» и «Адам» напоили и изнасиловали студентку Кронштадтского лицея

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:02
Происшествия
«Мага» и «Адам» напоили и изнасиловали студентку Кронштадтского лицея
pixels.com  /  Kat Jayne: Pexels

Санкт-Петербург, 31 августа. Правоохранительные органы разыскивают молодых людей, которых подозревают в изнасиловании девушки в Петродворцовом районе Петербурга.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что над ней надругались в одном из домов на Ораниенбаумском проспекте. При этом жительница Ломоносова совсем не знала юношей, но пришла к ним в гости.

На место происшествия выезжали оперативники. Они увидели, что компания из четырех людей распивали спиртное. При этом предполагаемых преступников в квартире не было. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее полиция Бирского района Башкортостана задержала двух местных жителей. Мужчины подозреваются в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы.

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