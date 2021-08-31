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Житель Петербурга нашел белый гриб-гигант весом в 576 граммов

  /   Обновлено: 31 августа 2021 09:51
Общество
Житель Петербурга нашел белый гриб-гигант весом в 576 граммов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 31 августа. Тихая охота продолжается в лесах Ленинградской области. Один из петербургских грибников похвастался своим богатым уловом в виде белого гриба-гиганта.

Мужчине удалось найти свой огромный трофей недалеко от Петербурга, рядом со станцией Гвардейское. Грибник рассказал о своей находке в социальных сетях, поделившись фотографией, на которой изображен гигантский гриб.

Его вес составляет 576 граммов. В комментариях под публикацией пользователи Сети порадовались за удачливого петербуржца. Один из комментаторов отметил, что «гриб дождался своего грибника», сообщает spbdnevnik.ru.

Опытный грибник Екатерина Аксенова ранее составила рекомендации для начинающих любителей тихой охоты. Так, например, она рассказала, как можно отличить ложный гриб.

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ленобласть гриб тихая охота
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