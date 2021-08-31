Администрация района пообещала починить вставшие часы на Думской башне в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Часовщик починит вставшие часы на Думской башне в Санкт-Петербурге.

Часы на Думской башне планируют починить уже в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Центр.Новости».

Ранее стало известно, что на башне городской думы, которая расположена на пересечении улицы Думской и Невского проспекта, сломались часы. Причиной поломки стал упавший противовес.

«Там произошла техническая поломка. Упал противовес. Уже завтра на место приедет мастер, который все устранит», — заявили в районной администрации.

Сама Думская башня закрыта на реставрацию. В здании планируют открыть мультимедийный культурный центр.

Ранее сообщалось, что пляж в парке 300-летия Петербурга закроется на двухгодичную реконструкцию. Начиная с 1 сентября, пляж в парке 300-летия закроется. Через два года в популярной зоне отдыха появится еще один уголок Европы.