Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Уже в следующем году Петербург начнет переход на новую систему транспортного обслуживания, сообщил замглавы городского комитета по транспорту Олег Матвеев.

Он сообщил в беседе с «Невскими Новостями», что новая система начнет реальную работу с апреля 2022 года. Ключевым моментом является пересадочный тариф, где в течение часа человек может использовать наземный транспорт.

Размер тарификации определит комитет по тарифам. Речь может идти о небольшой доплате к стоимости проезда по «Подорожнику», сообщил Матвеев.

Замглавы комтранса сообщил, что система будет работать и для банковских карт. Каких-либо специальных комбинированных проездных покупать не потребуется.

Матвеев добавил, что комитет по транспорту не запрашивал дополнительных средств из городского бюджета на введение возможности пересадки. Задуманное вполне укладывается в текущие рамки, сообщил он.

Ранее в московском метро появился специальный поезд с символикой сборной РФ по футболу. На нем изобразили лица российских спортсменов.