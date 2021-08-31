Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 06:22
06:12
Наука
Физики описали эффект квантового микроволнового смешения
06:12
Наука
Самки осьминогов бросают в назойливых ухажеров камни и грязь
06:11
Политика
Винник: война в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО
06:09
Политика
Протасевич описал последний год своей жизни
06:00
Политика
Клинцевич: Американцы не бросили свое оружие в Афганистане, а передали его боевикам
05:56
Общество
Администрация района пообещала починить вставшие часы на Думской башне в Петербурге
05:55
Общество
Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге
05:43
Общество
Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург
05:43
Политика
Запад боится, что Берлин станет сильнее из-за «СП-2»
05:41
Политика
Протасевич объяснил, почему не «чистил» телефон после посадки самолета в Минске
Все новости

Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге
Общество
Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 31 августа. Уже в следующем году Петербург начнет переход на новую систему транспортного обслуживания, сообщил замглавы городского комитета по транспорту Олег Матвеев.

Он сообщил в беседе с «Невскими Новостями», что новая система начнет реальную работу с апреля 2022 года. Ключевым моментом является пересадочный тариф, где в течение часа человек может использовать наземный транспорт.

Размер тарификации определит комитет по тарифам. Речь может идти о небольшой доплате к стоимости проезда по «Подорожнику», сообщил Матвеев.

Замглавы комтранса сообщил, что система будет работать и для банковских карт. Каких-либо специальных комбинированных проездных покупать не потребуется.

Матвеев добавил, что комитет по транспорту не запрашивал дополнительных средств из городского бюджета на введение возможности пересадки. Задуманное вполне укладывается в текущие рамки, сообщил он.

Ранее в московском метро появился специальный поезд с символикой сборной РФ по футболу. На нем изобразили лица российских спортсменов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге
петербург транспорт подорожник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru