Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 06:22
06:12
Наука
Физики описали эффект квантового микроволнового смешения
06:12
Наука
Самки осьминогов бросают в назойливых ухажеров камни и грязь
06:11
Политика
Винник: война в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО
06:09
Политика
Протасевич описал последний год своей жизни
06:00
Политика
Клинцевич: Американцы не бросили свое оружие в Афганистане, а передали его боевикам
05:56
Общество
Администрация района пообещала починить вставшие часы на Думской башне в Петербурге
05:55
Общество
Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге
05:43
Общество
Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург
05:43
Политика
Запад боится, что Берлин станет сильнее из-за «СП-2»
05:41
Политика
Протасевич объяснил, почему не «чистил» телефон после посадки самолета в Минске
Все новости

Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург

  /   Обновлено: 31 августа 2021 05:43
Общество
Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа. Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». На городскую фармбазу были доставлены 80 400 комплектов доз.

Поставку препарата прокомментировал петербургский губернатор Александр Беглов. Вакцинация, по его словам, способна защитить всех жителей города от опасной инфекции.

«Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку. В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины», — подчеркнул губернатор.

Новая партия была выпущена ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». В пункты вакцинации препарат будут развозить по мере необходимости.

Беглов ранее заявил, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге находится под контролем. Власти города при этом пока не планируют отказываться от ограничительных мер.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург
вакцина беглов Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru