Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург

Санкт-Петербург, 31 августа. Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». На городскую фармбазу были доставлены 80 400 комплектов доз.

Поставку препарата прокомментировал петербургский губернатор Александр Беглов. Вакцинация, по его словам, способна защитить всех жителей города от опасной инфекции.

«Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку. В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины», — подчеркнул губернатор.

Новая партия была выпущена ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». В пункты вакцинации препарат будут развозить по мере необходимости.

Беглов ранее заявил, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге находится под контролем. Власти города при этом пока не планируют отказываться от ограничительных мер.