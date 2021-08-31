Петербуржца с перерезанным горлом обнаружили в квартире на Солидарности

Санкт-Петербург, 31 августа. Мужчину с перерезанным горлом нашли на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. Жертве было 43 года. Соответствующей информацией поделился источник в полиции.

Брат погибшего поделился информацией о происшествии с полицией. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось зафиксировать признаки насильственной смерти. Полиция выясняет все обстоятельства и детали происшествия, передает сайт 78.ru.

Аналогичный инцидент недавно произошел в квартире Клина. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства, при которых скончалась женщина. Ее труп нашли с перерезанным горлом. Инцидент случился в квартире по Северному переулку. Полиция во время осмотра места трагедии нашли нож и следы бурого вещества, которое похоже на кровь. Правоохранители в результате возбудили уголовное дело по стать «Убийство».