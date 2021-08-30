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Глава центра занятости оценила решение Беглова реализовать проект «суперколледж»
Общество
Глава центра занятости оценила решение Беглова реализовать проект «суперколледж»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 августа. Представитель центра занятости «Вектор» Ксения Камышанова поддержала решение Александра Беглова построить образовательное учреждение нового типа — «суперколледж».

По словам губернатора Петербурга, такое заведение примет более 2500 тысяч студентов и программа обучения для них будет подстраиваться согласно запросам рынка труда. Камышанова отметила, что этот проект поможет Северной столице восполнить нехватку кадров, пишут «Невские Новости».

Она объяснила, что в колледж чаще всего идут выпускники, которые по каким-то причинам не смогли продолжить обучение в школе или поступить в вуз. Несмотря на это, учреждения среднего профессионального образования (СПО) готовы предложить абитуриентам большой выбор профессий. После его окончания студент может идти работать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее объявил, что в течение сентября учителя получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По последним подсчетам, для этого будет выделена общая сумма в 1,2 миллиарда рублей.

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