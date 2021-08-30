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Бывший сенатор Клинцевич оценил успехи России в развитии вооружения

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:50
Политика
Бывший сенатор Клинцевич оценил успехи России в развитии вооружения
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 30 августа. Экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал деятельность министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

В интервью Владимиру Соловьеву глава военного ведомства обозначил путь развития российской армии с акцентом на качестве вооружения. Успехи в этой сфере высоко оценил глава Российского союза ветеранов Афганистана в беседе с iReactor.

«Сегодня Россия, как сказал Шойгу на интервью с Соловьевым, делает ставку на качество, а не на количество, как это было в советское время, где у нас было 67 тысяч танков. Такое количество танков не нужно, и это требует огромных расходов на содержание», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что ВС РФ способны ответить на любую внешнюю угрозу благодаря новейшему оружию без аналогов в мире. «Ставка на качественные параметры» является единственным правильным путем развития Вооруженных сил РФ, уверен собеседник издания. Важнейшая задача, особенно в контексте будущих поколений — сохранение целостности территории России, подытожил экс-сенатор.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов ранее отметил, что армия России — сильнейшая в мире. По мнению чиновника, в этом заслуга именно Сергея Шойгу.

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