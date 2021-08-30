Директор петербургского лицея оценил готовность школ к приему учеников в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 30 августа. Новый учебный год в России планируют провести в очном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Это касается и петербургских учебных заведений.

Санкт-Петербург полностью готов к реализации безопасного обучения учащихся в очном формате. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал директор лицея №369 Константин Тхостов со ссылкой на заявление председателя городского комитета по образованию Натальи Путиловской.

«Все петербургские школы и детские сады очень четко выполнили все необходимые меры по подготовке своих образовательных организаций к новому учебному году именно в формате очного пребывания учащихся и воспитанников как в начальной школе, в средней и старшей, так и в дошкольных образовательных организациях», — уточнил он.

По словам Тхостова, в случае необходимости петербургские учебные заведения могут незамедлительно перейти на смешанный формат обучения. Это подтверждается прошлогодним опытом.

Что касается вакцинации учеников и учителей от коронавирусной инфекции, то она не будет являться обязательной. При этом, утверждает директор, большинство педагогов Северной столицы уже прошли эту процедуру.

Как сообщалось ранее, к приему учеников готовы и школы Крыма. Учебный год в образовательных учреждениях полуострова также проведут в очном формате.