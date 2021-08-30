Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 18:15
18:15
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудили необходимость ношения масок для учителей
18:10
Политика
В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
18:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
18:09
Общество
Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
18:08
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в Новороссийске
18:07
Шоу-бизнес
Жанна Эппле считает безденежье самым эффективным «воспитателем» для детей
18:06
Общество
Евгений Миронов прервал спектакль «Горбачев» из-за некультурного поведения красноярцев
18:05
Шоу-бизнес
Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
18:04
Шоу-бизнес
Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
18:04
Спорт
Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами
Все новости

Директор петербургского лицея оценил готовность школ к приему учеников в условиях пандемии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:48
Общество
Директор петербургского лицея оценил готовность школ к приему учеников в условиях пандемии
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга

Санкт-Петербург, 30 августа. Новый учебный год в России планируют провести в очном формате, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Это касается и петербургских учебных заведений.

Санкт-Петербург полностью готов к реализации безопасного обучения учащихся в очном формате. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал директор лицея №369 Константин Тхостов со ссылкой на заявление председателя городского комитета по образованию Натальи Путиловской.

«Все петербургские школы и детские сады очень четко выполнили все необходимые меры по подготовке своих образовательных организаций к новому учебному году именно в формате очного пребывания учащихся и воспитанников как в начальной школе, в средней и старшей, так и в дошкольных образовательных организациях», — уточнил он.

По словам Тхостова, в случае необходимости петербургские учебные заведения могут незамедлительно перейти на смешанный формат обучения. Это подтверждается прошлогодним опытом.

Что касается вакцинации учеников и учителей от коронавирусной инфекции, то она не будет являться обязательной. При этом, утверждает директор, большинство педагогов Северной столицы уже прошли эту процедуру.

Как сообщалось ранее, к приему учеников готовы и школы Крыма. Учебный год в образовательных учреждениях полуострова также проведут в очном формате.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Директор петербургского лицея оценил готовность школ к приему учеников в условиях пандемии
школа образование пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru