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Учителя в Петербурге получат по 10 тыс. рублей
Экономика
Учителя в Петербурге получат по 10 тыс. рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что в течение сентября учителя получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, говорится на сайте администрации.

С предложением поддержать петербургских педагогов к градоначальнику обратились директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. По последним подсчетам, денежные выплаты начислят 120 тыс. человек на сумму 1,2 млрд рублей. Причем на 10 тыс. рублей могут рассчитывать не только учителя и воспитатели, но и педагоги дополнительного образования, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Аналогичные распоряжения выпустили еще в двух регионах России. В Тверской области деньги получат учителя в школах и колледжах, а также воспитатели детских садов, остальному персоналу начислят по 5 тыс. рублей. В Ивановской области к перечню педагогов добавили соцработников, няни в детсадах региона получат по 7 тыс. рублей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что выплаты россиянам, которым выдают деньги в «Почте России», переведут к следующей пенсии. Тем, кто получает их на карту, денежное довольствие начислят 2 сентября.

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петербург беглов выплаты учителям
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