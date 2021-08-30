Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 15:13
15:12
Политика
В Кремле рассказали, сколько продлится рабочая поездка Путина на Дальний Восток
15:10
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:07
Технологии
Танкер для хранения и перевозки электроэнергии впервые создадут в Японии
15:07
Весь мир
Победа, смерть или тюрьма: Болсонару рассказал о своих планах на выборы-2022
15:07
Общество
Путин сообщил о хороших показателях антител после вакцинации от COVID-19
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
Все новости

Власти Петербурга пока не планируют снимать ограничения на фоне пандемии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 15:11
Общество
Власти Петербурга пока не планируют снимать ограничения на фоне пандемии
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 августа. Ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции не планируется снимать в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время заседания педагогического совета. Эпидемиологическая обстановка в городе находится под контролем, однако полностью отказаться от соблюдения санитарных мер и ограничений пока что не удастся. Также градоначальник добавил, что Северная столица получила на борьбу с инфекцией 30 млрд рублей из федерального бюджета.

Российские врачи зафиксировали коронавирус у 18 325 человек во всех регионах страны за минувшие сутки. Об этом ранее рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Петербурга пока не планируют снимать ограничения на фоне пандемии
ограничения беглов коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru