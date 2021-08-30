Власти Петербурга пока не планируют снимать ограничения на фоне пандемии

Санкт-Петербург, 30 августа. Ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции не планируется снимать в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время заседания педагогического совета. Эпидемиологическая обстановка в городе находится под контролем, однако полностью отказаться от соблюдения санитарных мер и ограничений пока что не удастся. Также градоначальник добавил, что Северная столица получила на борьбу с инфекцией 30 млрд рублей из федерального бюджета.

Российские врачи зафиксировали коронавирус у 18 325 человек во всех регионах страны за минувшие сутки. Об этом ранее рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.