В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. МВД опубликовало видео с участниками конфликта, который случился возле дома на Красносельском шоссе в Северной столице.

По предварительной версии, дрались 25 мигрантов. На них составили административные протоколы. На допросе один из мужчин рассказал, что ударил другого участника инцидента ножом. Он также раскаялся в содеянном.

Вечером 22 августа на Красносельском шоссе произошла драка между гражданами Узбекистана и Таджикистана. Один из мигрантов получил ножевое ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Кремль не склонен считать участие мигрантов в массовых конфликтах важной проблемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщал телеканал «360».