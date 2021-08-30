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Легковушка врезалась в маршрутку у станции метро «Беговая»
Происшествия
Легковушка врезалась в маршрутку у станции метро «Беговая»
Невские Новости  /  Анатолий Штомпель

Санкт-Петербург, 30 августа. Автомобильный затор образовался у станции метро «Беговая» из-за ДТП на пересечении улиц Туристской и Савушкина.

Черная легковушка протаранила стоящую маршрутку. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, машина получила серьезные повреждения.

Еще одна авария стала причиной затрудненного движения на выезде из Пулково. Иномарка въехала в ограждение, после чего отлетела в сторону и задела еще три автомобиля. На месте работают медики и сотрудники экстренных служб.

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