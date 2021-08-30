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Сезонная вакцинация от гриппа стартовала в Петербурге
Общество
Сезонная вакцинация от гриппа стартовала в Петербурге
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 30 августа. Прививочная кампания от гриппа стартовала в Петербурге в понедельник, 30 августа. Процедура вакцинации доступна не только в поликлиниках, но и у станций метрополитена.

В рамках сезонной вакцинации все желающие в возрасте от 18 до 60 лет могут привиться от гриппа как в медучреждениях, так и в мобильных прививочных пунктах, которые разместили рядом с метро. Один из них появился в понедельник возле станции «Озерки».

Мобильный прививочный пункт представляет собой белую ГАЗель с надписью «Стопгрипп!». Встретить их также можно будет рядом с «Удельной», «Парнасом» и «Проспектом Просвещения». Пункты будут работать с 8:00 до 20:00. Вакцинация проводится бесплатно, но при себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

Врач-иммунолог Николай Крючков ранее предупредил о приближении мощной волны гриппа, которая ожидается в России уже предстоящей осенью. Масштабы заболеваемости могут превзойти показатели прошлого года.

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